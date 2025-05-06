Налоговая банкротит экс-главу Горнозаводска, осужденного за превышение полномочий

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы по Пермскому краю просит признать экс-главу Горнозаводска Александр Афанасьева банкротом. С соответствующим заявлением ведомство обратилось в краевой арбитражный суд в апреле этого года. Сумма исковых требований составляет 1,3 млн руб. Первым на это обратило внимание «РБК-Пермь». Летом 2024 года господин Афанасьев был признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Афанасьев

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Александр Афанасьев

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно картотеке суда, заявление ФНС оставлено без движения до 26 мая 2025 года. Заявителю предложено устранить недостатки, послужившие основанием для настоящего определения. Речь идет о предоставлении почтовой квитанции по направленной должнику корреспонденции и документов, подтверждающих основания требований истца. На сайте ФССП России указано, что задолженность господина Афанасьева перед бюджетом Горнозаводска превышает 9 млн руб.

Александр Афанасьев впервые был избран на должность главы Горнозаводского района в 2011 году. В начале 2016-го он покинул должность, после того как был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления). Позже Пермский краевой суд освободил его от наказания в связи с применением акта амнистии. В 2018 году господин Афанасьев стал главой Горнозаводского городского округа, а в декабре 2021 года сложил полномочия по собственному желанию. Как установил суд, в 2021 году господин Афанасьев, превышая полномочия, передал доли участия в ООО Горнозаводский «Комбинат благоустройства» топ-менеджерам организации по заниженной цене. Новые совладельцы получили контроль над ООО, в том числе преимущественное право голоса и возможность влиять на принимаемые в обществе решения. В декабре 2021 года по результатам общего собрания участников им были установлены повышенные размеры заработной платы в сумме 500 и 550 тыс. руб. в месяц и назначены разовые миллионные премии.

В декабре прошлого года Александр Афанасьев заключил контракт с Министерством обороны и отправился на фронт. Сразу несколько источников, в том числе близких к господину Афанасьеву, рассказали «Ъ-Прикамье», что спустя непродолжительное время он пропал без вести.