В производство ЖБИ в Новосибирской области инвестор вложит 210 млн рублей
Резидент индустриального парка «Южный ПЛП» ООО «Колизей Сибстрой» намерен летом 2025 года запустить производственно-распределительный комплекс по изготовлению железобетонных изделий. Финансирование проекта составит 210 млн руб., сообщает пресс-служба «Корпорации развития Новосибирской области».
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Мощность производства запланирована в объеме около 40 тыс. кубов продукции из бетона в год. Предполагается наладить выпуск бетонных колодезных колец, крышек под кольца, блоков ФБС. Ранее компания заявила о реализации проекта по строительству домостроительного комбината с производственно-распределительным комплексом. Инвестиции в этот проект составят 630 млн руб. Объект планируется разместить в районе Северного обхода. Объем производства достигнет 166 тыс. изделий в год, на полную мощность комбинат должен будет выйти в 2030 году. Срок окупаемости проекта — 6 лет.
«Это более масштабный проект, где мы планируем производить плиты аэродромные ПАГ-18 и ПАГ-14, а также бетонные сваи,— это изделия, на которые сегодня есть большой спрос», — отметил исполнительный директор ООО «Колизей Сибстрой» Дмитрий Короткевич.
На сегодняшний день земельный участок уже размежеван, подана заявка на смену вида назначения земли и подключение инженерных коммуникаций. На площадке будут размещены два производственных склада, административное здание и гараж для хранения автотранспорта.
ООО «Колизей Сибстрой» зарегистрировано в Новосибирской области апреле 2018 года. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредитель компании Владимир Оганесян. По данным Rusprofile, выручка организации по итогам 2024 года составила 169 млн руб., прибыль 6,9 млн руб.