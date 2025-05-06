В производство ЖБИ в Новосибирской области инвестор вложит 210 млн рублей

Резидент индустриального парка «Южный ПЛП» ООО «Колизей Сибстрой» намерен летом 2025 года запустить производственно-распределительный комплекс по изготовлению железобетонных изделий. Финансирование проекта составит 210 млн руб., сообщает пресс-служба «Корпорации развития Новосибирской области».

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Мощность производства запланирована в объеме около 40 тыс. кубов продукции из бетона в год. Предполагается наладить выпуск бетонных колодезных колец, крышек под кольца, блоков ФБС. Ранее компания заявила о реализации проекта по строительству домостроительного комбината с производственно-распределительным комплексом. Инвестиции в этот проект составят 630 млн руб. Объект планируется разместить в районе Северного обхода. Объем производства достигнет 166 тыс. изделий в год, на полную мощность комбинат должен будет выйти в 2030 году. Срок окупаемости проекта — 6 лет.

«Это более масштабный проект, где мы планируем производить плиты аэродромные ПАГ-18 и ПАГ-14, а также бетонные сваи,— это изделия, на которые сегодня есть большой спрос», — отметил исполнительный директор ООО «Колизей Сибстрой» Дмитрий Короткевич.

На сегодняшний день земельный участок уже размежеван, подана заявка на смену вида назначения земли и подключение инженерных коммуникаций. На площадке будут размещены два производственных склада, административное здание и гараж для хранения автотранспорта.

ООО «Колизей Сибстрой» зарегистрировано в Новосибирской области апреле 2018 года. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредитель компании Владимир Оганесян. По данным Rusprofile, выручка организации по итогам 2024 года составила 169 млн руб., прибыль 6,9 млн руб.

Лолита Белова