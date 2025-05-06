Миякимолзавод обязали прекратить работу с возбудителями инфекционных заболеваний

Советский райсуд Уфы по иску республиканского управления Роспотребнадзора обязал АО «Миякимолзавод» прекратить работу с возбудителями инфекционных заболеваний IV группы патогенности, указывается в опубликованном на сайте суда заочном решении.

Согласно материалам дела, завод своевременно не завершил процедуру подтверждения соответствия деятельности лицензионным требованиям и не представил в ведомство информацию о прекращении работы лаборатории.

Представитель ответчика в суд не явился.

Удовлетворяя иск, суд пришел к выводу, что «не исполнение санитарно-эпидемиологических требований представляют собой создание угрозы жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний».

АО «Миякимолзавод», согласно открытым данным, зарегистрировано в марте 1994 года в Уфе. В мае 2021 года предприятие было признано банкротом.

Венера Хисамова