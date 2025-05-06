Вертолет Ми-8 с 22 пассажирами совершил аварийную посадку на Чукотке

Во вторник, 6 мая, в 12:07 местного времени (3:07 мск) в Чукотском автономном округе совершил аварийную посадку вертолет Ми-8, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. На борту находились 22 пассажира, пострадавших нет. Воздушное судно также осталось без повреждений.

По предварительным данным, на борту воздушного судна, выполнявшего рейс Марково—Анадырь, сработал датчик падения давления масла. Командир принял решение об отключении одного двигателя.

Надзорное ведомство выясняет обстоятельства произошедшего, проверяет соблюдение требований законодательства о безопасности полетов, ход подготовки судна к вылету.

Ирина Тимофеева, Анадырь