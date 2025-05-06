Погранпереходы в Еврейской автономии возобновили работу

Движение через смешанные пункты пропуска Амурзет (на китайской стороне Лобэй) и Нижнеленинское (Тунцзян) возобновилось после недельной паузы, следует из сообщения Росгранстроя. Перерыв в работе был вызван окончанием навигационного периода.

С сегодняшнего дня пункты пропуска продолжат работу в штатном режиме. Пункт пропуска Амурзет будет работает шесть дней в неделю с 9:00 до 17:30 по местному времени. Нижнеленинское — с 08:00 до 20:00. Выходной день — воскресенье. В период празднования Дня Победы в графике пунктов пропуска добавили пару выходных — 9 и 11 мая.

Дарья Балобанова, Биробиджан