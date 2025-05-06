Credit Suisse заплатит $511 млн за помощь гражданам США в уклонении от налогов

Швейцарский банк Credit Suisse согласился выплатить $511 млн и признать вину в содействии клиентам из США в сокрытии более $4 млрд от налоговых органов. Об этом сообщил минюст США, указав, что кредитная организация нарушила соглашение 2014 года, заключенное по аналогичным основаниям.

UBS, поглотивший Credit Suisse в 2023 году, заявил, что дочерняя структура банка выплатит два штрафа — $372 млн за подготовку ложных налоговых деклараций и $139 млн в рамках сделки о прекращении уголовного преследования. Последняя касается счетов американских клиентов в сингапурском филиале Credit Suisse. «UBS не участвовал в указанных действиях и не приемлет уклонения от налогов»,— подчеркнули в банке, напомнив о своем мировом соглашении с властями США на $780 млн в 2009 году в рамках похожего дела.

По данным минюста США, Credit Suisse помогал клиентам скрывать активы и доходы через не менее 475 офшорных счетов. «Сотрудники банка фальсифицировали документы, оформляли фиктивные пожертвования и обслуживали счета на $1 млрд без проверки налогового соответствия»,— указали в ведомстве.

Расследование длилось несколько лет и выявило, что Credit Suisse продолжил незаконные практики после соглашения 2014 года, когда банк уже выплатил $2,6 млрд — рекордную сумму для уголовных налоговых дел в США. Общая сумма активов, скрытых через сингапурские счета в 2014–2023 годах, превысила $2 млрд. Власти США отмечают, что расследование началось после заявлений бывших сотрудников Credit Suisse.