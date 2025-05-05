Не слишком изымательно

Спор между миноритариями ОАО «Соликамский магниевый завод» и генпрокуратурой, добившейся в суде первой инстанции полного изъятия активов, завершился неожиданно. Апелляционный суд отказался изымать активы у тех акционеров, которые приобрели их на организованных торгах. Таковых из 2,1 тыс. ответчиков большинство — свыше 1,5 тыс. человек. Эксперты говорят, что это важный прецедент, который укрепит доверие инвесторов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На оглашение резолютивной части постановления у судьи Семнадцатого арбитражного апелляционного суда Романа Балдина ушло около часа. Председательствующий огласил длинный список миноритариев, требования прокуратуры к которым об изъятии акций апелляция удовлетворила. При этом он назвал данные далеко не всех из почти 2,1 тыс. ответчиков по делу, упомянув лишь около 400 фамилий и названий юрлиц. Судья пояснил, что надзорному органу отказано в удовлетворении требований к тем владельцам акций ОАО «Соликамский магниевый завод», которые приобрели их на биржевых торгах и доказали этот факт.

Напомним, 4 апреля прошлого года Арбитражный суд Пермского края полностью удовлетворил требования прокуратуры к миноритариям об изъятии их акций СМЗ в пользу государства. В общей сложности речь идет примерно о 10% от общего количества акций общества. Первая инстанция согласилась с доводами истца, что приватизация Соликамского магниевого завода в 1990-х годах прошла с нарушениями, так как она не была согласована с уполномоченными органами федеральной власти. Ранее по такой же схеме государство получило контроль более чем над 89% акций ОАО, которые принадлежали группе миноритарных акционеров во главе с Петром Кондрашевым. После этого Соликамский магниевый завод стал управляться структурами ГК «Росатом».

Уже на завершающей стадии рассмотрения дела в спор в качестве третьих лиц вступили Мосбиржа и Центробанк. Их представители настаивали, что акции, которые были приобретены на открытых торгах добросовестными покупателями, изымать нельзя, поскольку это прямо запрещает ст. 149.3 ГК РФ. В противном случае, полагают на бирже и в ЦБ, изъятие акций подорвет доверие населения к фондовому рынку. Спор между прокуратурой и миноритариями представители финансовых институтов считают прецедентным. В поддержку акционеров, купивших ценные бумаги на бирже, высказывались председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Представители прокуратуры, в свою очередь, настаивали, что ст. 149.3 ГК РФ в данном случае неприменима. Более того, она была введена только в 2013 году, тогда как значительная часть сделок с акциями состоялась раньше. По мнению истца, Мосбиржа вообще не могла запускать акции в оборот, не убедившись в законности. «Сейчас биржа прикрывается,— заявил прокурор Валерий Нечаев.— Исходя из их логики, любые ценные бумаги, которые были получены незаконно, на бирже легализуются». На это юристы Мосбиржи отмечали, что у нее нет функций надзора и контроля, чтобы проверить законность приватизации. При этом у прокуратуры они как раз есть, но вопрос о переходе СМЗ в частные руки почему-то стал изу­чаться спустя несколько десятков лет после его акционирования.

Стоит отметить, что 1094 миноритария ОАО «Соликамский магниевый завод» заключили соглашение с ГК «Росатом». Его условия предполагают, что ответчики отказываются от своих жалоб на решение первой инстанции, а взамен получают 9,6 тыс. руб. за акцию. В резолютивной части решения об оценке судом этих соглашений напрямую не говорится.

Представители сторон судебный акт не прокомментировали, пояснив, что им необходимо тщательно изучить мотивировочную часть решения. «Судя по всему, прокуратура недооценила лоббистские возможности Мосбиржи и Центробанка,— размышляет один из них. — С одной стороны, хорошо, что апелляция не стала подрывать доверие инвесторов к рынку, а с другой — мне жалко пенсионеров-ветеранов предприятия, которые получали эти акции за счет зарплаты и в итоге остались ни с чем».

«Арбитражный апелляционный суд фактически продемонстрировал, что даже в условиях повышенного давления и чувствительности к искам генпрокуратуры суды способны сохранять независимость и следовать букве закона. Отмена решения об изъятии акций СМЗ у добросовестных инвесторов — это не просто частный случай, это мощный сигнал рынку, что не всякое требование о возврате активов с пометкой „в интересах государства“ автоматически означает успех в суде»,— говорит управляющий партнер адвокатского бюро «КИАП» Андрей Корельский. По словам эксперта, суд подтвердил, что приобретение акций на публичных торгах, без признаков сговора или инсайдерской информации, не может автоматически ставиться под сомнение спустя годы. Такая позиция апелляционной инстанции защищает фундаментальный принцип правовой определенности и укрепляет доверие инвесторов к российской юрисдикции.

«Шансы на то, что это решение устоит в кассации, выглядят весьма высокими,— считает господин Корельский.— Во-первых, апелляция дала юридически выверенную и мотивированную оценку доводам сторон. Во-вторых, общий тренд последних месяцев показывает, что даже дела с «громкими» истцами — будь то генпрокуратура, госкорпорации или органы власти,— требуют строго доказательной базы и не получают автоматической поддержки судов. Это победа здравого смысла и важный прецедент: защита прав миноритариев, легальных инвесторов, приобретших активы через регулируемые рынки, возможна и работает».

Дмитрий Астахов