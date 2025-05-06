ТРЦ ожидают лучших времен

В 2025 году в Черноземье объем ввода торговых центров (ТЦ) может сократиться на 20%, прогнозируют отраслевые аналитики NF Group. Фактически в этом году в макрорегионе ожидают ввода только одного ТЦ — площадью 32,5 тыс. кв. м в Курске. Аналитики отмечают снижение интереса инвесторов к приграничным регионам «в связи с текущими геополитическими событиями». По мнению экспертов, тренд на сокращение ввода ТЦ является общефедеральным и связан как со «сдвигом в сторону малых форматов», так и с ростом онлайн-торговли.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2025 году ожидается снижение объема ввода торговых площадей в регионах Черноземья на 20% — с 41 тыс. кв. м в прошлом году до 32,5 тыс. кв. м. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в консалтинговой компании NF Group. В Курске в 2025 году планируется открытие одного ТЦ — D.A.F. окружного формата. Его площадь составит 32 тыс. кв. м. Открытие перенесли с прошлого года. При этом аналитики фиксируют заметное снижение интереса инвесторов к данному региону «в связи с текущими геополитическими событиями». В других регионах Черноземья, по данным NF Group, открытия новых торгцентров в ближайший год также не планируется.

В прошлом году в Воронеже обеспеченность ТЦ выросла на 8,1% и составила 562 кв. м на 1 тыс. человек. За год в облцентре было открыто три объекта районного формата: ТЦ Depo площадью 12,5 тыс. кв. м в Левобережном районе, а также ТЦ «Боровое» на 16,5 тыс. кв. м и «Ласточкино» на 12 тыс. кв. м в отдаленных районах города.

«В 2024 году продолжился тренд на строительство торговой недвижимости либо в новых жилых кварталах, либо в удаленных микрорайонах городов-миллионников.

Черноземье следует общероссийскому тренду на сокращение ввода новых торговых объектов и усиление акцента на реконцепцию существующих площадей для адаптации к меняющимся потребностям арендаторов и потребителей»,— пояснила региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

В NF Group прогнозируют, что по итогам 2025 года объем ввода торговой недвижимости в российских регионах может уменьшиться в два раза — до 13 объектов. Общая площадь всех заявленных торговых комплексов составит 254,3 тыс. кв. м, на 28% меньше год к году. На динамику могло повлиять удорожание кредитования на фоне высокой ключевой ставки ЦБ.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин отмечает, что снижение ввода может быть обусловлено не только ростом стоимости финансирования и изменением потребительских настроений, но и наблюдаемым сдвигом в сторону меньшего формата объектов. «Все больше застройщиков ориентируются на районные и микрорайонные ТЦ с шаговой доступностью, что отвечает новым требованиям рынка и предпочтениям арендаторов»,— подчеркнул эксперт.

Основатель и управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский поясняет, что индустрия ТЦ является «зрелой инфраструктурой, равномерно распределенной» по городам России. «Ее создание в целом завершено более десяти лет назад. Поэтому показатель количества ежегодного ввода площадей давно ничего не отображает, кроме того, что какие-то устаревшие, выработанные физически и морально объекты торговой недвижимости заменяются на более новые и продвинутые. Торгово-общественные центры строятся для обслуживания новых микрорайонов, которых раньше просто не было. Это сравнительно небольшие цифры как раз в 30–40 тыс. кв. м»,— считает господин Войцеховский.

По его мнению, ежегодный ввод торговых площадей «мог быть и больше», но рост налоговой нагрузки на отрасль и конкуренция с онлайн-торговлей влияют на показатель.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова тоже не видит «ничего удивительного» в снижении объемов ввода новых ТЦ. «В целом по стране показатели к концу года могут упасть вдвое, причем в сравнении с 2024 годом, когда рынок и так сокращался (-30% к уровню 2023). Снижение объемов ввода торговых площадей в Черноземье и в целом в России происходит уже пять лет, с начала пандемии, однако она, скорее, стала катализатором процессов, которые сейчас давят на рынок торговой недвижимости. Ключевая причина этих изменений — уход розничного непродуктового ритейла в онлайн»,— считает госпожа Владимирова.

Егор Якимов