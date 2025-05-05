Частица Вечного огня с Мамаева кургана отправится в Свердловскую область

В Волгограде стартовала патриотическая акция «Пламя Победы. Волгоград — Свердловская область», в рамках которой частица Вечного огня с Мамаева кургана будет доставлена в несколько городов Свердловской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Уже 6 мая частица Сталинградского пламени Победы отправится в Качканар, Верхнюю Туру, Сухой Лог и Ирбитский район.

«Привезти частицу Вечного огня на уральскую землю — это наш долг перед памятью героев, чьи подвиги приблизили Великую Победу»,— отметил Сергей Никонов, координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память» в Свердловской области.

Акция проходит во второй раз. В прошлом году частица Вечного огня была доставлена в Ирбит, где огонь был зажжен у памятника маршалу Победы Георгию Жукову и одиннадцати сынам ирбитской земли — Героям Советского Союза.

Полина Щуцкая