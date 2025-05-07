Рождение радио

7 мая 1895 года русский физик Александр Попов впервые продемонстрировал созданный им прибор для связи на расстоянии. Изобретение стало отправной точкой для рождения новой технологической эры. А день, когда «грозоотметчик» Попова был представлен публике, мы сегодня отмечаем как День радио.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Степанович Попов — русский ученый, профессор, изобретатель радио

Фото: wikimedia.org Александр Степанович Попов — русский ученый, профессор, изобретатель радио

Фото: wikimedia.org

Предшественники: Бранли, Лодж и когерер

К концу XIX века научный мир стоял на пороге революции в беспроводной связи. Французский физик Эдвард Бранли в 1890 году создал когерер — стеклянную трубку с металлическими опилками, способную реагировать на электромагнитные волны. Чуть позже британский ученый Оливер Лодж усовершенствовал прибор, добавив механизм встряхивания для восстановления чувствительности. Однако ни Бранли, ни Лодж не смогли превратить свое открытие в работающую систему передачи сигналов. Их устройства лишь фиксировали наличие волн, но не могли передавать информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Когерерный приемник Гульельмо Маркони 1896 года в Оксфордском музее истории науки

Фото: OzeyeDerived / wikimedia.org Когерерный приемник Гульельмо Маркони 1896 года в Оксфордском музее истории науки

Фото: OzeyeDerived / wikimedia.org

Технологический тупик был преодолен благодаря русскому физику Попову. Он не просто доработал когерер, но и создал первую в мире практическую схему беспроводной связи. Попов мыслил системно: его целью была не просто регистрация волн, а передача осмысленных сообщений.

День рождения радио

7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге Александр Попов представил свое изобретение — «грозоотметчик». Это был первый в мире радиоприемник, способный регистрировать электромагнитные импульсы на расстоянии. Прибор фиксировал разряды молний, но принцип его работы лег в основу беспроводного телеграфа.

Ключевым отличием системы Попова была обратная связь: он использовал антенну и заземление, что значительно повысило чувствительность приема. Кроме того, его схема включала автоматический сброс когерера, что делало устройство пригодным для непрерывной работы. Уже через год, в 1896 году, Попов провел первую в мире радиопередачу, отправив сообщение «Генрих Герц» на расстояние 250 метров.

К этому времени Александр Попов был уже состоявшимся ученым. Окончив университет в 1882 году, он защитил диссертацию «О принципах магнито- и динамоэлектрических машин постоянного тока». Ему предложили остаться преподавать в Санкт-Петербургском университете, но он выбрал Минный офицерский класс в Кронштадте, где стал учителем физики, математики и электротехники. Многие удивились его решению, но Попова привлекла прекрасно оборудованная лаборатория, идеально подходящая для его экспериментов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лаборатория А. С. Попова в Кронштадте

Фото: Андрей Романенко / wikimedia.org Лаборатория А. С. Попова в Кронштадте

Фото: Андрей Романенко / wikimedia.org

Позже, в 1890 году, он начал преподавать физику в Техническом училище Морского ведомства. Кроме того, как одного из ведущих специалистов по электричеству в России его пригласили руководить главной электростанцией Нижегородской ярмарки.

Патент: почему не Попов?

Первый патент на систему беспроводной телеграфии получил итальянский инженер Гульельмо Маркони в 1896 году. Это произошло потому, что ученый Попов не слишком стремился к коммерциализации своего изобретения. Он публиковал результаты своих экспериментов, в то время как Маркони активно патентовал технологии и продвигал их на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приемник А. С. Попова

Фото: wikimedia.org Приемник А. С. Попова

Фото: wikimedia.org

Однако исторические документы подтверждают, что Попов создал рабочую систему раньше. Более того, схема Маркони во многом повторяла разработки русского физика, включая использование антенны и заземления. В 1943 году Верховный суд США даже признал приоритет Николы Теслы в изобретении радио, но в мировой истории имя Маркони осталось более известным благодаря его предпринимательской активности.

Все — радио

Весь наш мир состоит из вещей, которые работают и существуют только потому, что есть радио. Без этого важнейшего изобретения Попова не было бы телевидения, мобильной связи, Wi-Fi, спутниковой навигации и, конечно, интернета. Попов доказал, что информацию можно передавать без проводов, открыв эру глобального обмена данными.

Во время войн радио спасло тысячи жизней, позволяя кораблям и самолетам поддерживать связь в критических ситуациях. В мирное время оно объединило континенты: первые радиотрансляции стали символом технического прогресса XX века. Сегодня принципы, заложенные Поповым, используются в технологии Bluetooth, радарах, беспроводных зарядках и в космической связи.

Первое сообщение, переданное Поповым, было именем Генриха Герца — ученого, доказавшего существование электромагнитных волн. Это стало символичной данью уважения. Еще один символичный, но уже курьезный момент связан с Маркони: в 1902 году он утверждал, что радиоволны не могут огибать Землю из-за ее кривизны. Однако уже через год Попов доказал обратное, установив связь между кораблями на большом расстоянии.

Сам Попов считал свое изобретение лишь усовершенствованием идей Герца и Лоджа. Он не предполагал, что его «грозоотметчик» станет отправной точкой для технологий, изменивших мир.

Битвы и шифры

К началу Первой мировой войны в 1914 году радио уже перестало быть лабораторной диковинкой — оно стало ключевым инструментом управления войсками. Армии, не имевшие надежной связи, проигрывали еще до начала боя. Один из самых драматичных примеров — битва при Танненберге (1914). Немецкие радисты перехватили русские сообщения, передаваемые открытым текстом без шифрования. Это позволило генералу Гинденбургу разгромить 2-ю русскую армию Самсонова, которая оказалась в окружении. Тысячи солдат погибли, а командование даже не успело предупредить свои части об угрозе — связь была парализована.

В том же 1914 году радио спасло Париж. Когда немецкие войска стремительно наступали на французскую столицу, командующий Галлиени получил по радио разведданные о слабом месте в обороне противника. Это позволило организовать контрудар и остановить врага в битве на Марне.

Оружие пропаганды

К 1939 году радио стало не только средством связи, но и мощным информационным оружием. Нацистская Германия использовала его для психологического давления с помощью передачи «Говорит Германия!» на русском языке.

Но были и обратные примеры. В 1941 году, во время обороны Москвы, советские радисты сыграли решающую роль. Когда немцы стояли у ворот столицы, радиостанция РВ-1 продолжала работать, передавая приказы Ставки и координаты для авиации. Ее сигнал был последней нитью, связывающей фронт и тыл.

Еще один яркий эпизод — спасение британской экспедиции в Дюнкерке (1940). Немцы блокировали союзников, и эвакуация казалась невозможной. Но благодаря радиоперехватам англичане узнали, что Гитлер неожиданно приостановил наступление, и это дало время вывезти 338 тыс. солдат через Ла-Манш.

Обе стороны активно использовали радиоперехват и дезинформацию. В 1944 году, перед высадкой в Нормандии, союзники провели операцию «Бодигард»: они имитировали радиопереговоры несуществующей армии, убеждая Гитлера, что удар будет нанесен в Па-де-Кале, а не в Нормандии. Немцы перебросили туда войска, и это решило судьбу Дня Д.

Трагический пример: в 1942 году японцы перехватили радиограмму американского адмирала Нимица. Зная расположение кораблей США, они разгромили их в битве у острова Саво, потопив четыре крейсера.

Голос надежды

Блокадный Ленинград выживал благодаря не только «Дороге жизни», но и радио. Когда город остался без электричества, радиостанция продолжала работать от ручного генератора. 9 августа 1942 года в эфире прозвучала Седьмая симфония Шостаковича — это был удар по пропаганде Гитлера, утверждавшего, что Ленинград уже мертв.

В Германии в 1945 году радио стало последним способом узнать правду. Когда Геббельс вещал о «чудо-оружии», Би-би-си передавала сводки о приближении советских войск к Берлину. Многие немцы, услышав это, бежали на запад, спасаясь от Красной армии.

Без радио исход обеих мировых войн мог быть иным. Оно спасало армии, как в Дюнкерке, и губило их, как в Танненберге. Обманывало врага, как перед Нормандией, и вдохновляло своих, как в блокадном Ленинграде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник физику А. С. Попову на Каменноостровском проспекте

Фото: wikipedia.org Памятник физику А. С. Попову на Каменноостровском проспекте

Фото: wikipedia.org

Сегодня, когда противостояние ведется с помощью спутников и дронов, легко забыть, что все началось с простого искрового передатчика Попова. Но именно его изобретение впервые связало фронт и тыл, превратив эфир в поле боя.

Анна Кашурина