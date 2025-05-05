Прокуратура начала проверку из-за отсутствия отопления в ярославской больнице

В Ярославле прокуратура организовала проверку по информации об отсутствии отопления в стационаре Ярославской клинической больницы №2, расположенном на Суздальском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Ранее СМИ сообщали, что жалобы от пациентов начали появляться 1-2 мая. В мэрии Ярославля рассказали, что отопление в здании стационара отключили еще 23 апреля, а «возобновление подачи отопления не представляется возможным по причине вывода технико-энергетического оборудования котельной на капитальный ремонт».

Прокуратура в ходе проверки даст оценку исполнению законодательства об организации медицинской помощи населению, включая вопросы соблюдения температурного режима и иных санитарно-эпидемиологических требований в учреждении здравоохранения.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль»,— уточнили в прокуратуре.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что отопление в регионе начали выключать 19 апреля. Спустя неделю на фоне похолодания губернатор Михаил Евраев призвал глав районов вернуть тепло, если есть такая потребность и техническая возможность. Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление о возобновлении отопительного сезона 26 апреля.

Алла Чижова