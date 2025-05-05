«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

На последнем заседании Центробанк не принял как таковых новых решений, оставил все как есть. Но, видимо, были какие-то намеки для рынка, и ожидания от дальнейших действий ЦБ начинают меняться. Какие активы в этом контексте становятся привлекательными для инвесторов? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал с инвестиционным стратегом управляющей компании «Арикапитал», доцентом Финансового университета при правительстве РФ Сергеем Суверовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Можно говорить о том, что летом цикл изменится и Банк России перейдет от повышения к снижению ключевой ставки? И на что в таком случае смотреть инвесторам?

Сергей Суверов: Высокая ключевая ставка бьет по большинству секторов российской экономики. Поэтому нужно избирательно смотреть на различные активы, в том числе на результаты компаний. От снижения ставки выиграют прежде всего закредитованные компании, такие как «Самолет», АФК «Система», Совкомбанк. Также чувствительна к ключевой ставке и в случае ее снижения может серьезно выиграть компания «Ренессанс Страхование», тогда она увеличит инвестиционный портфель, и сам бизнес может вырасти на 15%.

Но если мы посмотрим на квартальный результат, то я бы вновь обратил внимание на Positive Technologies. Компания показала достаточно хороший квартальный отчет: объем отгрузок в первом квартале вырос до 3,8 млрд руб. по сравнению с 1,8 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. И что самое важное — компания смогла сократить долговую нагрузку. За высокий долг Positive Technologies критиковали некоторые аналитики, рейтинговые агентства. Теперь соотношение чистого долга к EBITDA составляет 1,92 по сравнению с 2,97 на конец прошлого года.

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