Спекулянты устроили золотую распродажу

После нескольких месяцев скупки золота мировые инвесторы начали сокращать такие вложения. По данным Bloomberg, за минувшие две недели активы биржевых фондов, инвестирующих в этот металл, сократились на 18 тонн — до 2,77 тыс. тонн. Инвесторы фиксируют прибыль после роста цены золота более чем на 30% и достижения в начале третьей декады апреля уровня $3,5 тыс. за унцию. Частично деньги перекладываются в американские казначейские облигации, доходности которых выросли на ожиданиях более длительного периода удержания текущих уровней ставки ФРС США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Вторую неделю подряд международные инвесторы сокращают вложения в золото. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg. Согласно последним доступным оценкам, суммарные активы золотых биржевых фондов в минувшую пятницу, 2 мая, опустились на 1,6 тонны — до 2766 тонн. За две недели они уменьшились более чем на 18 тонн. С учетом того что с начала года такие инвестиции составили более 200 тонн, текущие продажи выглядят символическими, но они стали самыми масштабными с ноября 2024 года.

О снижении интереса инвесторов к золоту свидетельствуют и данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (учитывает данные EPFR), общий объем чистых продаж акций золотых фондов за неделю, закончившуюся 30 апреля, составил $1,5 млрд.

С учетом того что в предыдущие неполные четыре месяца мировые инвесторы вложили рекордный объем средств в сумме свыше $36 млрд, текущие продажи давно назрели, считают аналитики. Поводом для них, по мнению аналитика-стратега УК «Альфа-Капитал» Александра Джиоева, стало преодоление золотом психологически важной отметки в $3,5 тыс. за унцию. В результате данного роста стоимость металла не только в очередной раз обновила исторический максимум, но и превысила уровни начала года более чем на 33%.

Вдобавок к этому произошедший в апреле рост реальной доходности в США усилил альтернативные издержки владения металлом. Доходность десятилетних UST в апреле в моменте достигала 4,6%, что с учетом инфляции около 2,4% предполагает реальную доходность около 2%. Это делает золото менее привлекательным в условиях отсутствия купонного дохода. «ФРС США, несмотря на признаки замедления инфляции, сохраняет жесткий тон: в преддверии заседания 7 мая рынок закладывает более длинную паузу перед первым снижением ставки. Это стало поводом к частичной переоценке длинных позиций и фиксации прибыли после ралли»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

Падение интереса к драгоценному металлу оказало негативное влияние на его стоимость. На минувшей неделе в четверг, 1 мая, стоимость золота опускалась до минимума с 11 апреля — до отметки $3,2 тыс. за тройскую унцию, что почти на 9% ниже уровней двухнедельной давности. В понедельник, 5 мая, цена металла скорректировалась до отметки $3311,9 за унцию, но даже с учетом отскока котировки все еще более чем на 5% ниже исторического максимума.

Впрочем, произошедший переток средств из золота в американские казначейские облигации — это не смена тренда, а тактическая ротация в рамках консервативной части портфеля. При этом краткосрочные, как считает Алена Николаева, оттоки могут продолжиться до прояснения позиции ФРС и июльской развязки по тарифам. Но структурный спрос на золото сохраняется. «При первых признаках разворота монетарной политики, замедлении экономики США или эскалации геополитики интерес к золоту вернется»,— считает госпожа Николаева.

В связи с этим аналитики и управляющие считают вероятным возвращение стоимости золота выше уровня $3,5 тыс. за тройскую унцию на горизонте ближайших месяцев. При этом, как отмечает аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов, инвесторам надо быть готовыми к тому, что на фоне продолжающейся торговой войны Трампа металл может дорожать на ужесточении пошлин и дешеветь, когда будут делаться какие-то послабления. «Несмотря на спекулятивные движения, мировая неопределенность только усиливается и глобально тренд по золоту сохраняется восходящим»,— отмечает господин Ефанов.

Виталий Гайдаев