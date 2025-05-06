«Пушкинская карта» бита

Верховный суд Башкирии смягчил наказание бывшему оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Рамису Лукманову. В прошлом марте экс-полицейский был задержан за взятку в размере 1 млн руб. Деньги через посредника ему передал местный предприниматель, ранее задержанный по подозрению в мошенничестве с «Пушкинской картой». Адвокат господина Лукманова в апелляционной жалобе просил оправдать подзащитного по одному эпизоду преступления, а по другому — переквалифицировать его действия на мошенничество и заменить реальный срок на условное лишение свободы. По словам адвоката, его клиент лишился семьи, службы и квартиры и помогает участникам СВО. Гособвинитель просил ужесточить наказание.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Осужденный за получение взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ) бывший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции Октябрьского Рамис Лукманов проведет в колонии строгого режима 8,5 вместо 9 лет. Соответствующее решение принял Верховный суд Башкирии, рассмотревший апелляционную жалобу защитника экс-полицейского и апелляционное представление.

В марте 2024 года Рамис Лукманов был задержан с поличным оперативниками управления ФСБ по региону. Как установило следствие, первый эпизод преступления был совершен в октябре 2023 года. Некий свидетель по фамилии Давлетов рассказал полицейскому о том, что его сосед по фамилии Поляков обналичивает средства «Пушкинской карты». Как следует из материалов дела, предприниматель (в материалах уголовного дела проходит в статусе свидетеля) выкупал за 20% от стоимости билеты в театры, музеи, филармонии и кинотеатры у владельцев «Пушкинской карты», а затем перепродавал их за 50% от цены.

Узнав о схеме, господин Давлетов предложил полицейскому заработать, пригрозив предпринимателю уголовным делом. Для этого была проведена контрольная закупка билета стоимостью 4 тыс. руб. в Telegram, господина Полякова задержали и опросили. Позднее было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, но предпринимателю сообщили, что за 1,5 млн руб. расследование будет прекращено. Потерпевший через посредников передал требуемую сумму, половину из которой получил Рамис Лукманов. В дальнейшем господину Полякову сообщили, чтобы он должен ежемесячно передавать 10–15% от выручки своего «бизнеса» «за сотрудничество, дальнейшую жизнь без страха». В конце концов предприниматель пожаловался на вымогательство в УФСБ. В марте 2024 года Давлетов и Лукманов были задержаны при получении 1 млн руб.

В феврале Октябрьский городской суд приговорил бывшего полицейского к 9 годам колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе на семь лет и конфискацией автомобиля стоимостью 719 тыс. руб. Находившегося до оглашения приговора под домашним арестом Лукманова взяли под стражу. О наказании Давлетова неизвестно.

Приговором остались недовольны и подсудимый, и гособвинитель.

В апелляционном представлении прокуратура просила суд лишить экс-полицейского свободы на 12 лет и на тот же срок — права занимать должности на госслужбе, а также оштрафовать его на 40 млн руб.

Адвокат Руслан Хуснутдинов отмечал, что его подзащитный стал жертвой провокации со стороны посредника и фактически получил только 250 тыс. руб. Один из эпизодов защитник предлагал переквалифицировать на мошенничество, а по второму — оправдать Лукманова, заменив реальный срок на условный.

«Отец двоих детей, имеющий ипотеку, положительные характеристики, потерял не только свободу, но и семью, квартиру, друзей. В настоящее время оказывает материальную помощь бойцам СВО»,— приводятся в апелляционном определении ВС РБ доводы защитника.

Суд посчитал, что имеется необходимость в смягчении наказания, поскольку экс-полицейский, исполняя свои служебные полномочия, вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Адвокат Руслан Хуснутдинов вчера отказался от комментариев.

По мнению адвоката межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Дениса Талызина, постановление суда обосновано, так как денежные средства обвиняемый получал за решения, которые входят в его должностные полномочия. «При мошенничестве деньги получают за принятие решений, не входящих в круг должностных полномочий. Например, когда оперуполномоченный обещает прекратить уголовное дело, находящееся в производстве следователя, который не состоит с ним в сговоре»,— пояснил он.

С ним согласен адвокат, советник юрфирмы Intellect Павел Репринцев.

«Что касается перспектив отмены приговора в суде кассационной инстанции, то надо помнить о том, что кассация не проверяет и не исследует фактические обстоятельства уголовного дела. В апелляционной жалобе защита просила отменить судебное решение, оправдать осужденного по одному эпизоду и переквалифицировать по другому. Видимо, в случае подачи кассационной жалобы акцент будет сделан на это»,— отмечает он.

Наталья Балыкова