«Мир и Война Николая Жукова» в главном универмаге страны

На 1-й линии ГУМа открылась выставка «Мир и Война Николая Жукова», посвященная 80-летию Победы. Экспозиция представляет работы известного советского графика, народного художника СССР, автора культового плаката «Отстоим Москву!» и серии «Нюрнбергский процесс». Николай Николаевич Жуков (1908-1973) прошел Великую Отечественную в звании от рядового до капитана, служил артиллеристом и военным журналистом. Выставка построена по хронологическому принципу: каждый год войны представлен наиболее значительными работами художника этого периода. Среди них плакаты, ставшие символами грядущей победы «Отстоим Москву!», «Выстоять!», «Клянемся мстить гитлеровским захватчикам!», «Немецкий танк здесь не пройдет!», «Есть за что выпить!», а также фронтовые зарисовки, листовки и акварели, рассказывающие о героизме и страданиях военного времени. Посетители также смогут ознакомиться с выдержками из дневника Н. Н. Жукова. Выставка, проходящая в рамках фестиваля искусств «Черешневый лес», продлится до 1 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 4

Нина Никифорова