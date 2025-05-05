Яблоки для премьера

Премьер-министр Михаил Мишустин начал двухдневную поездку по Северо-Кавказскому федеральному округу — в понедельник он посетил Северную Осетию. В Беслане глава правительства знакомился с результатами реализации плана развития города и вникал в процессы выращивания яблок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Михаил Мишустин (в центре) в мемориальном комплексе «Город ангелов»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Премьер-министр Михаил Мишустин (в центре) в мемориальном комплексе «Город ангелов»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Михаил Мишустин в понедельник посетил Северную Осетию, там он ознакомился с ходом выполнения плана социально-экономического развития Беслана. План общей стоимостью в 8,5 млрд руб. включает в себя, в частности, строительство культурных, образовательных и спортивных объектов, а также модернизацию коммунальных сетей.

Основная часть намеченного уже реализована, и Михаил Мишустин посетил некоторые построенные объекты. В частности, музыкальную школу, в которой вместе с одной из учениц сыграл на осетинской гармонике. Послушав игру воспитанника школы, который впервые играл на скрипке на публике (песню «Веселые гуси»), премьер похвалил его, но нашел, что «гуси грустные вышли». Директор школы решил это исправить и предложил ученику сыграть еще раз — новую версию Михаил Мишустин оценил словами «уже другое дело».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин посетил агропромышленное предприятие «Казачий хутор»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин посетил агропромышленное предприятие «Казачий хутор»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

После песен были яблоки — в осетинских садах и в цеху предприятия «Казачий хутор». В СКФО выращивается более половины яблок в стране — 956 тыс. из 1,76 млн тонн. В этом году, как рассказала сопровождавшая премьера глава Минсельхоза Оксана Лут, урожай плодовых и ягод прогнозируется на уровне плановых 2,1 млн тонн, хотя из-за весенних заморозков «по отдельным хозяйствам» ожидается уменьшение урожая на 10–15%.

Самообеспечения яблоками, по планам властей, Россия должна достичь к 2028 году — для этого хватит 2,5 млн тонн.

Для наращивания производства, по словам Оксаны Лут, делается упор на «интенсивную и суперинтенсивную» технологии выращивания — увеличение количества саженцев на гектар. Меры господдержки будут оказываться преимущественно таким технологиям. Михаил Мишустин обратил внимание на то, что предприятие выращивает в основном иностранные сорта яблок (например, «Голден» и «Ред делишес»), в связи с чем призвал не «забывать о генетике и семеноводстве» и развивать российские сорта.

Евгения Крючкова, Беслан