В Ярославле завершено расследование дела о незаконном обороте табака

В Ярославле в суд направлено уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в приобретении, хранении и перевозке немаркированных табачных изделий в целях сбыта. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обвинение считает, что в марте-июне 2024 года обвиняемые купили контрафактные табачные изделия различных марок, чтобы продавать их в магазинах Ярославля и Переславля-Залесского.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий в двух принадлежащих обвиняемым гаражах, автомобиле одного из них и помещениях двух табачных магазинов сотрудники полиции изъяли свыше 20 тыс. пачек сигарет стоимостью более 2,6 млн руб.»,— сообщили в прокуратуре.

Обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы. Дело будет рассматривать Дзержинский районный суд Ярославля.

Алла Чижова