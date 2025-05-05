ФАС проиграла в монополию

Апелляционный суд в Москве поддержал решение нижестоящей инстанции, отвергшей обвинения ФАС России в адрес Новороссийского морского торгового порта (НМТП), якобы установившего монопольно высокую стоимость перевалки черных металлов. На цены порта пожаловался Абинский электрометаллургический завод (АЭМЗ), заявивший суду, что не видит на рынке услуг по перевалке продукции альтернатив портовому оператору. Юристы считают, что в данный спор проиллюстрировал пример методологических ошибок, допускаемых антимонопольной службой при анализе рынков и установлении фактов злоупотребления доминирующим положением.

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Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение Арбитражного суда Москвы об отмене постановления ФАС России, обвиняющей Новороссийский морской торговый порт (НМТП) в нарушении антимонопольного законодательства. Согласно материалам дела, апелляционная инстанция сочла, что при рассмотрении дела и принятии обжалуемого решения нижестоящим судом были установлены все существенные обстоятельства и каждому из них дана надлежащая правовая оценка. «Выводы суда основаны на исследовании доказательств, а нормы материального права применены правильно»,— говорится в результативной части решения.

В декабре 2024 года Арбитражный суд Москвы рассмотрел заявление НМТП к ФАС России и признал недействительным приказ о возбуждение дела о нарушении портом антимонопольного законодательства. Ранее в надзорный орган обратилось ООО «Абинский электрометаллургический завод». Предприятие указало на монопольно высокие тарифы на услуги по перевалке черных металлов в порту. В качестве доказательств монопольного положения АЭМЗ отметил уникальность порта из-за его круглогодичного режима работы и глубоководности акватории.

По мнению суда, для возбуждения дела антимонопольной службе было необходимо установить, что ПАО «НМТП» занимает доминирующее положение на конкретном товарном рынке, а также доказать, что порт установил монопольно высокую цену на оказываемые услуги на этом рынке.

Как указано в решении, суд обнаружил методологические ошибки ФАС при проведении анализа рынка и определении доминирующего положения порта. Неверно были установлены географические границы товарного рынка. Кроме того, суд учел, что ФАС ограничила рынок услуг по перевалке черных металлов исключительно территорией порта Новороссийска, не рассматривая весь Азово-Черноморский бассейн. Это, по мнению суда, принципиально важный момент, поскольку именно от определения географических границ рынка зависит, будет ли компания признана монополистом. В итоговом решении указано, что для перевалки черных металлов АЭМЗ может использовать и другие порты с аналогичными услугами — Туапсе, Таганрог, Ростов-на-Дону, Темрюк и Севастополь. Все вышеперечисленные порты, посчитали в суде, обладают схожими характеристиками, исключая, таким образом, уникальность Новороссийского порта.

Кроме того, суд указал на отсутствие в распоряжении ФАС на момент возбуждения дела необходимых доказательств того, что НМТП устанавливал монопольно высокие цены. Ведомство, по заключению арбитражного суда, сделало выводы лишь на основании факта повышения тарифов и не исследовало вопросы, касающиеся увеличения цен, сформированных конкурентами компании на сопоставимом товарном рынке.

Федеральная антимонопольная служба с решением суда первой инстанции не согласилась и подала апелляционную жалобу. Как указано в материалах дела, в обосновании заявления ФАС указала на неправильное применение норм материального и нарушение норм процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, а также на якобы несоответствие выводов суда, изложенных в решении, обстоятельствам дела.

Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш отмечает, что в целом, ситуация выглядит довольно типично для практики ФАС. «Судя по решениям судов по антимонопольным спорам последних лет, можно отметить, что такие ошибки встречаются регулярно. Особенно это характерно для случаев, когда речь идет о естественно-монопольных и смежных с ними сегментах, к чему относится и портовая инфраструктура. Подобный подход ФАС в данном случае может объясняться возможным стремлением к достижению ведомственных показателей эффективности, измеряемых, в том числе, количеством выявленных нарушений»,— говорит юрист.

Перспективы дальнейшего обжалования решения, по ее мнению, выглядят ограниченными. «Для передачи дела на рассмотрение экономколлегии ВС ФАС потребуется сначала пройти кассацию, где необходимо доказать наличие существенных нарушений в применении и толковании норм материального или процессуального права. Шансы на это невелики, так как апелляция подтвердила выводы первой инстанции, указав на полное и всестороннее исследование всех обстоятельств дела. Кроме того, позиция судов согласуется как с разъяснениями Пленума ВС РФ, так и с устоявшейся судебной практикой»,— резюмирует госпожа Барабаш.

Людмила Налтакян