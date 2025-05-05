«Крылья Советов» уступили «Динамо» в матче РПЛ

В понедельник, 5 мая, в матче 27-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты самарских «Крыльев Советов» принимали московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В составе столичной команды дублем отметился Ярослав Гладышев. Еще один мяч на счету Николя Нгамале. У «Крыльев Советов» гол в активе Ивана Олейникова.

«Динамо» с 50 баллами занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 30 очками располагаются на десятой позиции.

Андрей Сазонов