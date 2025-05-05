«Проблемы Ближнего Востока выходят на первый план»

В Кремле не располагают информацией относительно возможности встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Саудовской Аравии. Президент США отправляется с визитом на Ближний Восток в середине мая. Ранее глава Белого дома не исключил вероятности проведения российско-американского саммита в ходе поездки в Эр-Рияд. Тем не менее ничего определенного по этому поводу он не сказал. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что без продвижения по Украине такая встреча вряд ли состоится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Дональд Трамп отправляется в Саудовскую Аравию. Это будет его первый официальный иностранный визит после возвращения в Белый дом в январе 2025 года. Событие важное. Существует определенная интрига, что там президент США может встретиться с российским коллегой. Трамп такой вариант в принципе не исключил.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это отметил, что в графике Владимира Путина поездка на Ближний Восток в середине мая пока что не предусмотрена. Однако, с другой стороны, представитель Кремля уточнил: «Мы с вами неоднократно говорили, что такая встреча явно на слуху. И во многом мы считаем, что она, конечно же, необходима. Она должна быть соответствующим образом подготовлена, это требует усилий на самых разных экспертных уровнях. Это требует продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном, которые были запущены и продолжаются сейчас, но пока какой-то конкретики на этот счет нет».

Есть стойкое ощущение, что шансы на это невелики. Хотя, конечно, сейчас всякое возможно. Главный вопрос, что обсуждать. Переговоры по украинской проблеме не то чтобы зашли в тупик, но прорыва в сторону заключения мирного соглашения явно не наблюдается. Может быть, конечно, он случится в ближайшие дни. Глава Белого дома по-прежнему настроен оптимистично.

Москве и Киеву фактически предложено подумать и самостоятельно решить, как быть дальше. Вашингтон со своей стороны сделает необходимые выводы по итогам этого самого обдумывания. Позиция Белого дома в том, что без урегулирования вокруг Украины двигаться по всем остальным направлениям крайне затруднительно. В Кремле фактически дают понять, что хотели бы довести свою позицию до Трампа лично. И, возможно, убедить его несколько изменить подходы.

Как бы то ни было, пока проблемы Ближнего Востока явно выходят на первый план. И в этой связи следует обратить внимание на очень чувствительный для России нефтяной фактор. Как утверждает западная пресса, Саудовская Аравия и многие примкнувшие к ней дружественные члены ОПЕК намерены и дальше ронять нефтяные котировки, дабы наказать те страны, которые не соблюдают квоты на добычу. Среди таковых упоминается и Казахстан.

Не будем глубоко вникать в тонкости и устройство нефтяного рынка, однако стоит вспомнить выступление Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Главный смысл в том, что противостояние вокруг Украины немедленно прекратится, если цена на нефть снизится. Собственно, это самое снижение мы как раз сейчас и наблюдаем. И процесс этот может пойти намного быстрее, несмотря на то, что Америке это вроде бы не очень выгодно, что также вопрос спорный.

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Дмитрий Дризе