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Коммерсантъ FM
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«Проблемы Ближнего Востока выходят на первый план»

Дмитрий Дризе — о визите Дональда Трампа в Саудовскую Аравию

В Кремле не располагают информацией относительно возможности встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Саудовской Аравии. Президент США отправляется с визитом на Ближний Восток в середине мая. Ранее глава Белого дома не исключил вероятности проведения российско-американского саммита в ходе поездки в Эр-Рияд. Тем не менее ничего определенного по этому поводу он не сказал. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что без продвижения по Украине такая встреча вряд ли состоится.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Дональд Трамп отправляется в Саудовскую Аравию. Это будет его первый официальный иностранный визит после возвращения в Белый дом в январе 2025 года. Событие важное. Существует определенная интрига, что там президент США может встретиться с российским коллегой. Трамп такой вариант в принципе не исключил.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это отметил, что в графике Владимира Путина поездка на Ближний Восток в середине мая пока что не предусмотрена. Однако, с другой стороны, представитель Кремля уточнил: «Мы с вами неоднократно говорили, что такая встреча явно на слуху. И во многом мы считаем, что она, конечно же, необходима. Она должна быть соответствующим образом подготовлена, это требует усилий на самых разных экспертных уровнях. Это требует продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном, которые были запущены и продолжаются сейчас, но пока какой-то конкретики на этот счет нет».

Почем администрация США не знает, что делать с украинским урегулированием

Есть стойкое ощущение, что шансы на это невелики. Хотя, конечно, сейчас всякое возможно. Главный вопрос, что обсуждать. Переговоры по украинской проблеме не то чтобы зашли в тупик, но прорыва в сторону заключения мирного соглашения явно не наблюдается. Может быть, конечно, он случится в ближайшие дни. Глава Белого дома по-прежнему настроен оптимистично.

Москве и Киеву фактически предложено подумать и самостоятельно решить, как быть дальше. Вашингтон со своей стороны сделает необходимые выводы по итогам этого самого обдумывания. Позиция Белого дома в том, что без урегулирования вокруг Украины двигаться по всем остальным направлениям крайне затруднительно. В Кремле фактически дают понять, что хотели бы довести свою позицию до Трампа лично. И, возможно, убедить его несколько изменить подходы.

Ему твердят, и он твердеет

Как бы то ни было, пока проблемы Ближнего Востока явно выходят на первый план. И в этой связи следует обратить внимание на очень чувствительный для России нефтяной фактор. Как утверждает западная пресса, Саудовская Аравия и многие примкнувшие к ней дружественные члены ОПЕК намерены и дальше ронять нефтяные котировки, дабы наказать те страны, которые не соблюдают квоты на добычу. Среди таковых упоминается и Казахстан.

Не будем глубоко вникать в тонкости и устройство нефтяного рынка, однако стоит вспомнить выступление Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Главный смысл в том, что противостояние вокруг Украины немедленно прекратится, если цена на нефть снизится. Собственно, это самое снижение мы как раз сейчас и наблюдаем. И процесс этот может пойти намного быстрее, несмотря на то, что Америке это вроде бы не очень выгодно, что также вопрос спорный.

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Дмитрий Дризе

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