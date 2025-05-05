Дружба в службу

Франция и Польша готовятся подписать новый Договор о дружбе, предполагающий расширение сотрудничества двух стран, в том числе в оборонной сфере. Соглашение планируется подписать 9 мая во французском Нанси в присутствии президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска. Укрепляя сотрудничество, Париж и Варшава, по сообщениям СМИ, хотят послать сигнал Москве и Вашингтону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон (справа) и премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон (справа) и премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

9 мая Дональд Туск прибудет во французский город Нанси, чтобы в присутствии Эмманюэля Макрона поставить подпись под новым двусторонним Договором о дружбе. Это соглашение призвано заменить действующий документ схожего по смыслу содержания от 1991 года, который Париж и Варшава считают устаревшим. Эмманюэль Макрон назвал подготовленный к подписанию договор «историческим», а Дональд Туск — «прорывным». В Париже и Варшаве говорят о новом «альянсе».

Французские и польские СМИ отмечают, что Нанси не просто так выбран местом подписания нового соглашения: в 1736 году изгнанный из Речи Посполитой король Станислав Лещинский, тесть короля Франции Людовика XV, стал здесь герцогом Лотарингии, укрепив связи между двумя народами. Не все СМИ, правда, упоминают, что польскому королю пришлось бежать из собственной страны под натиском войск Российской империи, которую (равно как и габсбургскую монархию) не устраивала его кандидатура.

На связь предстоящих событий в Нанси с сегодняшней Россией, впрочем, указывают многие. По оценке западных комментаторов, одна из двух ключевых целей подписания нового французско-польского договора — послать сигнал России на фоне конфликта вокруг Украины. Вторая цель — продемонстрировать новой американской администрации, что европейские страны полагаются не только на гарантии США и сами способны заботиться о своей безопасности. О необходимости нового договора в Париже и Варшаве говорили несколько лет, однако с приходом к власти в США евроскептика Дональда Трампа работу по его подготовке было решено ускорить.

Судя по утечкам в СМИ, значительная часть подготовленного к подписанию Договора о дружбе между Францией и Польшей посвящена сотрудничеству в сфере обороны и среди прочего содержит пассаж о взаимных гарантиях безопасности.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом в Европе усилились опасения, что США более не будут гарантировать безопасность своих союзников по НАТО. Этой ситуацией воспользовался Эмманюэль Макрон, который уже несколько лет пытается продвигать идею европейской автономии в сфере безопасности. Среди прочего он предлагает соседям французский «ядерный зонтик» в дополнение к американскому или даже взамен его. В своем обращении к французам 5 марта Эмманюэль Макрон призвал страны—члены Евросоюза начать дискуссию на эту тему. Главной угрозой для Франции и Европы он тогда назвал Россию.

Из всех европейских стран наиболее позитивно на инициативу Франции пока отреагировала Польша (на втором месте Германия, но там, как всегда, все неоднозначно). И президент Анджей Дуда, и премьер Дональд Туск заявили, что будут рады получить от Франции гарантии безопасности «для защиты от российской угрозы». От американского «ядерного зонтика» они, однако, не отказываются, а, наоборот, предлагают США развернуть на территории их страны свое ядерное оружие (сейчас американские ядерные бомбы размещены в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции).

Пока, впрочем, неясно, будет ли сотрудничество в сфере ядерного сдерживания включено в новое французско-польское соглашение. Франция обладает примерно 280 ядерными боезарядами.

Посол России во Франции Алексей Мешков в интервью телеканалу «Россия 24» подчеркнул, что ядерный потенциал Франции несравним с российским (и американским). «Проведу простую параллель. На пляжах есть большие зонтики, которые закрывают достаточно большую часть от солнца. Есть шербурские зонтики, которые надежно от дождя одного человека защищают. А есть зонтики на мороженом в китайском ресторане. Это ближе к тому, что относится к возможностям Франции сделать ядерные зонтики для Европы»,— заявил дипломат. По его словам, «ядерный потенциал у Франции есть… но он не является решающим в случае столкновения с кем-то из крупных держав».

Франция, как сообщается, также заинтересована в продаже Польше своих обычных вооружений. Польша намерена в ближайшие годы тратить на оборонные нужды 4,7% от своего ВВП, что является рекордом для НАТО. Однако пока основная часть ее закупок в этой сфере приходится на страны за пределами Европы — США и Южную Корею. По данным Financial Times, французский Airbus сейчас борется за получение польских контрактов на поставку вертолетов, транспортных самолетов и самолетов-заправщиков для обслуживания растущего парка истребителей Варшавы, в который в следующем году войдут и американские F-35. Военно-морской флот Польши также планирует крупную закупку подводных лодок. Среди нескольких потенциальных поставщиков значится и Франция.

Помимо сотрудничества в сфере обороны французско-польский Договор о дружбе, как ожидается, будет охватывать такие сферы, как экономика, наука и культура.

Среди прочего Франция, по сообщениям СМИ, надеется сыграть более значительную роль в отходе Польши от угля, на долю которого по-прежнему приходится большая часть производства электроэнергии в стране.

Елена Черненко