В Татарстане жительницу Самары обвиняют в участии в мошенничестве на 1,4 млн руб.

В Нижнекамске в суд передано дело 19-летней жительницы Самары, обвиняемой в участии в мошеннической схеме. Ущерб превысил 1,4 млн рублей. По версии следствия, она исполняла роль курьера и забирала деньги у потерпевших. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Согласно материалам дела, с 6 по 24 мая 2024 года обвиняемая совместно с неустановленными сообщниками участвовала в телефонных аферах. Под предлогом помощи родственникам, якобы пострадавшим в ДТП, потерпевшим — жителям Нижнекамска, Самары и поселка Камские Поляны — предлагали передать деньги курьеру. Девушка приезжала по адресам и забирала подготовленные средства. Часть денег она переводила сообщникам, остальными распоряжалась сама.

Жертвами мошенников стали шесть женщин, общий ущерб превысил 1,4 млн рублей. Подозреваемую задержали после звонка соседки одной из пострадавших. При ней нашли 110 тыс. рублей, которые позже вернули владельцу, а также два мобильных телефона стоимостью 57 тыс. рублей.

Обвиняемая признала вину. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в Нижнекамский городской суд. Материалы против других участников схемы выделены в отдельное производство.

Анар Зейналов