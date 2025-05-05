Нижегородке назначили 11 лет колонии за производство наркотиков

В Нижегородской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиненной в незаконном производстве наркотиков в составе организованной группы (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела, осужденная вместе с подельниками в 2023-2024 годах организовали в деревне Березовка Богородского округа производство запрещенных веществ для продажи через тайники-закладки. Они купили бытовки и лабораторное оборудование, разместили их у себя на участке и изготовили более 500 кг наркотика.

Суд назначил ей 11 лет колонии строгого режима. Уголовные дела соучастников выделены в отдельные производства.

Владимир Зубарев