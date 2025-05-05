В Сочи установили 80-метровый «Щит Великой Победы»

Студенты и преподаватели Сочинского института РУДН создали 80-метровый «Щит Великой Победы» в зоне взлета и посадки аэропорта, который будет виден пассажирам самолетов в течение всего юбилейного года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На открытии присутствовали министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, сотрудники аэропорта, представители силовых структур, депутаты, городские власти, военнослужащие, их родственники, а также преподаватели и студенты вуза.

Валерий Фальков отметил, что большинство прибывающих в Сочи смогут увидеть это памятное напоминание о Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Идея создания мемориала принадлежит студентам и преподавателям Сочинского института РУДН. Длина щита, состоящего из 90 баннеров-пазлов, составляет 80 м, что соответствует количеству лет со дня Победы. Официальным партнером проекта стал Международный аэропорт Сочи.

Кроме того, на мероприятии был представлен мурал «Сочи — город-госпиталь», посвященный подвигу местных медиков, которые вернули в строй более 300 тыс. военнослужащих. Мурал отражает архитектуру санаториев и изображает советского врача Николая Ивановича Агапова, который во время войны провел более 5 тыс. операций.

Мария Удовик