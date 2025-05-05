В премьер-министров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку

Премьер-министры Польши и Нидерландов Дональд Туск и Дик Схоф посетили торжества в голландском городе Вагенингене. Во время их выступления неизвестный бросил в премьеров дымовую шашку, сообщает De Telegraaf. Торжества в городе посвящены годовщине освобождения Нидерландов от немецко-фашистских захватчиков.

Охрана незамедлительно увела премьеров с места происшествия в безопасное место. Через некоторое время оба политика, окруженные охранниками, вернулись на сцену. После этого на сцене выступила музыкальная группа ROND. По данным СМИ, пострадавших в результате инцидента нет. О личности того, кто бросил дымовую шашку, информации не поступало.

В этот же день демонстранты сорвали выступление министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса, скандируя: «Свободу Палестине!» Для усмирения протестующих была задействована полиция, задержавшая пять человек.