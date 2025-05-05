Двое рыбинцев перевели мошенникам 2,1 млн рублей

В Рыбинске двое местных жителей перевели мошенникам деньги на общую сумму 2,1 млн руб. В областном УМВД сообщили, что по данным фактам возбуждены уголовные дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

22-летнему рыбинцу позвонили якобы сотрудники службы безопасности и сообщили об утечке персональных данных и необходимости повышения кредитного рейтинга. По указаниям мошенников молодой человек оформил два кредита и перевел аферистам 1,1 млн руб.

51-летнюю жительницу обманули под другим предлогом — ей звонившие сообщили, что нужно внести изменения в трудовой стаж и вынудили ее озвучить код из СМС. Затем, представляясь работниками «финансовых организаций», жительницу Рыбинска убедили перевести 1 млн руб. на «безопасный счет».

Алла Чижова