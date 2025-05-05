В Перми представили эскизы будущего термального комплекса на берегу Мулянки

Опубликован эскиз будущего комплекса для занятий водными видами спорта на берегу реки Мулянки. Изображением поделился в своем официальном telegram-канале мэр Перми Эдуард Соснин. По словам главы города, представленная на совете по предпринимательству и улучшению инвестклимату инициатива получила одобрение от городских властей. «Следующим шагом станет рассмотрение на краевом уровне», — подчеркнул он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: telegram-канал Эдуарда Соснина

фото: telegram-канал Эдуарда Соснина



Господин Соснин добавил также, что будущая территория термального комплекса и вейк-парка будет доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме рекреативной зоны появится мост через деревню Кондратово. Предполагается, что новый объект станет площадкой для проведения тематических мероприятий в рамках сотрудничества со спортшколами.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что на территории бывшей базы отдыха «Чистый Бережок» в районе реки Мулянки планируется организовать пространство для отдыха и занятий водными видами спорта. Строительством термального комплекса и вейк-парка займется ООО «Вейк парк — Парма». По данным «Ъ-Прикамье», кроме термального комплекса с двумя бассейнами и кафе, ООО «ВПП» также обустроит зону с пирсом и трассами для вейкбординга. Объем инвестиций в проект может составить почти 300 млн руб. Для строительства объекта компания может получить три участка общей площадью более 10 га без торгов.