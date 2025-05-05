Умер народный артист России Николай Горохов

Скончался народный артист России, лауреат театральной премии «Золотая маска» Николай Горохов. Ему было 74 года. О смерти актера сообщили во Владимирском академическом театре драмы им. А. В. Луначарского. Отпевание состоится в четверг, 8 мая, в Успенском соборе во Владимире. Другие подробности не приводятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Николай Горохов — выпускник Школы-студии МХАТ. С 1978 года он работал во Владимирском академическом театре драмы. Занимал должность худрука в театре-студии на базе Владимирского областного колледжа культуры и искусства. До 2002 года был доцентом, а потом профессором Владимирского государственного гуманитарного университета.

В 1989 году Николай Горохов стал заслуженным артистом РСФСР, в 1997-м — народным артистом России. Господин Горохов удостоен множества наград.

Помимо «Золотой маски» он награжден областной премией имени народного артиста СССР Е. А. Евстигнеева, премией правительства России им. Ф. Волкова, областной премией «Триумф», премией «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства России», а также знаком великого князя Андрея Боголюбского. В 2018 году актеру направили почетную грамоту с благодарностью президента Владимира Путина «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».