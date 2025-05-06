Символы и сигналы визита Си Цзиньпина

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Символическое значение предстоящего визита будет важнее любых самых важных договоренностей по итогам переговоров Си Цзиньпина в Москве

Фото: Предоставлено ИКСА РАН Символическое значение предстоящего визита будет важнее любых самых важных договоренностей по итогам переговоров Си Цзиньпина в Москве

Фото: Предоставлено ИКСА РАН

В годовщину Победы Москва ждет немало высоких гостей. Однако статус одного из них будет особым: председатель КНР Си Цзиньпин прибывает в Россию не только для участия в торжествах, но и в рамках отдельного визита государственного уровня.

Сам по себе этот факт уже является символичным. Это не только свидетельство особых отношений между Россией и Китаем, но и сигнал, направленный в западные столицы. В период интенсивных дискуссий о судьбе украинского урегулирования Москва демонстрирует, что ее позиция усилена мощной политической поддержкой со стороны Китая, и это не может не влиять на ход российско-американских переговоров.

Если угрозы Вашингтона о выходе из переговорного процесса реализуются, президент Трамп рискует не только потерпеть неудачу в своем самом амбициозном проекте, но и оказаться в итоге перед еще более монолитным единством России и Китая.

Таким образом, визит Си Цзиньпина в Москву фактически не оставляет Америке выбора: для сохранения лица и получения хоть каких-то политических дивидендов Дональду Трампу придется идти до конца в процессе разрешения украинского конфликта, а значит, с большой степенью вероятности принимать российские условия.

Второй важной характеристикой визита является, безусловно, общая историческая память. РФ и КНР — две страны, внесшие наибольший вклад в победу над германским фашизмом и японским милитаризмом. Советский Союз в Европе и Китай в Азии приняли на себя основной удар агрессии и заплатили за победу десятками миллионов жертв — цифра, не сопоставимая с потерями других участников войны.

Китай, кроме того, может быть назван самым долговременным ее участником, ведь для него агрессия продолжалась 14 лет — с момента вторжения японских войск в Маньчжурию в 1931 году.

Россия и Китай как основные участники и главные победители Второй мировой имеют наибольшее право выступать хранителями исторической памяти.

Это особенно актуально в сегодняшнем мире, где право силы вновь начинает довлеть над международным правом, где гонка вооружений и резкий рост военных расходов вновь становятся реальностью.

80-летие Победы для Владимира Путина и Си Цзиньпина не только важный повод отдать дань уважения героическим воинам обеих армий и дань памяти жертвам крупнейшего конфликта в мировой истории. Это повод напомнить миру, и в особенности тем, кто сегодня заявляет о необходимости вооружаться «до зубов» или размещать свои войска на чужой территории, как хрупок мир и какой необратимой трагедией может обернуться для всего человечества война.

Разумеется, в ходе визита будут обсуждаться и накопившиеся вопросы двусторонней повестки, и новые планы развития ШОС в преддверии Тяньцзиньского саммита организации, и ключевые международные проблемы: Ближний Восток, Афганистан, обострение конфликта между Индией и Пакистаном.

Но символическое значение предстоящего визита все же будет важнее любых самых важных договоренностей по итогам переговоров Си Цзиньпина в Москве.

Мир ждет от этого визита новых важных сигналов. Уверен, лидеры двух стран найдут слова, которые помогут еще крепче объединить народы России и Китая, продемонстрировать это единство миру и придать новый импульс строительству нового справедливого миропорядка, где не будет места войне.