В Краснодарском крае спрос соискателей на вакансии с ДМС вырос на 114%

В Краснодарском крае интерес соискателей к вакансиям с добровольным медицинским страхованием увеличился на 114%. Жители региона в первом квартале 2025 года стали отдавать предпочтение вакансиям с дополнительными бонусами вместо традиционного приоритета высокой зарплаты, сообщает пресс-служба «Авито Работа».

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Жители Краснодарского края проявляют повышенный интерес к вакансиям, предлагающим корпоративные скидки — спрос на такие предложения вырос на 82%. Также заметно увеличение заинтересованности в оплате мобильной связи и наличии оборудованных мест для отдыха — обе позиции показали рост на 81%.

Как отмечают аналитики, особенно важны зоны отдыха для сотрудников офисов и производств, поскольку они непосредственно влияют на эффективность работы и психологическое состояние персонала. Кроме того, интерес соискателей с детьми к работодателям, дарящим подарки детям на праздники, вырос на 77%.

Алина Зорина