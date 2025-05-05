Уголовное дело по факту травмирования женщины упавшим снегом в Губахе направлено в суд

Прокурором Губахи утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о причинении женщине тяжкого вреда здоровью из-за падения снега с крыши дома. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, работникам управляющей компании инкриминируется п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: telegram-канал Прокуратуры Пермского края

фото: telegram-канал Прокуратуры Пермского края



Следствием установлено, что директор и начальник участка обслуживания жилого фонда одной из управляющих компаний Губахи не приняли достаточных мер по очистке крыши многоквартирного дома от снега. Из-за этого в январе 2025 года произошло падение снега на проходившую по тротуару 98-летнюю местную жительницу, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью.

Уголовное дело направлено в Губахинский городской суд для рассмотрения по существу.