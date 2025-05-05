Губернатор Ставрополья готов сократить программу Дня Победы из-за угрозы БПЛА

Программу праздничных мероприятий, подготовленную на 9 мая к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сократят на Ставрополье в случае объявления угрозы беспилотной опасности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Обеспечить безопасность людей — главное требование при подготовке всех событий в крае на 80-ю годовщину Победы. Если главы, организаторы не отработали свое мероприятие заранее с правоохранителями, проводить его не будем. Подход только такой, жесткий»,— написал глава региона.

Глава Ставрополья пояснил, что эта тема поднимается в связи с тем, что в первые майские выходные дни опасность атаки БПЛА вводилась в регионе дважды.

Николай Аксенов