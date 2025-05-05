Предпринимателя арестовали по делу о хищении 650 млн руб. при гособоронзаказе

СКР возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Креатив» Ивана Дмитриева. Мужчину обвинили в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа (п. «а», «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ

В 2019 году ООО «Креатив» заключило с госзаказчиком контракты на сумму свыше 900 млн руб. на строительство объектов в Хабаровском крае. Иван Дмитриев должен был следить за ходом работы. Однако компания не выполнила обязательства, а фигурант присвоил себе 650 млн руб.

Суд арестовал имущество Ивана Дмитриева на сумму более 20 млн руб. Обвиняемого взяли под стражу по ходатайству следствия.

Никита Черненко