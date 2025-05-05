В Марий Эл житель города Звенигово предстанет перед судом по обвинению в убийстве своей 23-летней знакомой, которое произошло после ссоры. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл местного жителя осудят по обвинению в убийстве после ссоры

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Республике Марий Эл В Марий Эл местного жителя осудят по обвинению в убийстве после ссоры

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Республике Марий Эл

По данным следствия, 3 мая обвиняемый и потерпевшая находились в комнате общежития, где распивали алкоголь. Во время ссоры на бытовой почве мужчина нанес девушке несколько ударов кулаками в голову, а затем дважды ударил ее автомобильным диском. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

После преступления обвиняемый скрылся, пытаясь уничтожить улики. Совместными усилиями следователей и полиции его личность была установлена, а сам он задержан.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключении под стражу.

Артём Дергунов