В Краснодаре установят 90 электросирен и ретранслятор в 2025 году

В Краснодаре в 2025 году установят 90 новых электросирен и ретранслятор для расширения автоматизированной системы оповещения. Контракт на проведение работ заключили в апреле, планируемый срок завершения — 15 декабря, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В столице Кубани работают 233 муниципальные и 132 региональные сирены. По словам начальника управления гражданской защиты Виталия Казликина, модернизация началась в 2023 году.

«К концу текущего года в общей сложности сигналы гражданской обороны будут передавать уже 455 электросирен. Также установим уже третий усилитель радиосигнала. Благодаря ему звуки сирен будут слышны даже в самых отдаленных точках города»,— отметил Виталий Казликин.

Программа модернизации продолжится и в 2026 году. Звук сирены является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает «Внимание всем».

Алина Зорина