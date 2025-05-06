«Наследие» не накопило баллов

Арбитражный суд Башкирии не стал пересматривать итоги конкурса на право комплексного развития (КРТ) квартала возле железнодорожного вокзала в Уфе площадью 7,2 га с инвестициями почти в 13 млрд руб. Осенью прошлого года мэрия Уфы заключила соответствующий договор с ижевским ООО «Специализированный застройщик "Цефея"». Второй участник конкурса — уфимское ООО «Наследие» — посчитал, что конкурсная комиссия неправильно выставила баллы по одному из критериев. Суд не согласился с доводами истца, отметив, что оба участника получили одинаковое количество баллов по большинству критериев оценки, но «Цефея» предложила больше заплатить за контракт. Юристы отмечают, что апелляционный пересмотр дела имеет перспективы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Структура "Третьего треста" безуспешно боролась за контракт на КРТ возле жд-вокзала Уфы

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Структура "Третьего треста" безуспешно боролась за контракт на КРТ возле жд-вокзала Уфы

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Компании «Наследие», которая входит в уфимскую группу компаний «Третий трест», не удалось признать недействительными итоги конкурса на право семилетней застройки квартала площадью 7,2 га между улицами Вокзальной, Пермской и Ленина в Уфе (возле железнодорожного вокзала). Арбитражный суд Башкирии, куда обратилось «Наследие», отказал в удовлетворении иска к администрации Уфы и входящему в группу компаний «Талан» ижевскому ООО «Специализированный застройщик "Цефея"».

Спорный конкурс был объявлен мэрией в июле 2024 года. По его условиям, от инвестора требовалось вложить в развитие квартала не менее 12,2 млрд руб., потратить на снос аварийных и частных домов около 857,7 млн руб., после окончания строительства предоставить муниципалитету 2,7 тыс. кв. м помещений в чистовой отделке под два детсада, освободить земельные участки для реконструкции школы №95, а затем бесплатно передать их в муниципальную собственность.

Заявки участников оценивались по балльной системе по каждому из критериев: за объем инвестиций, за документальную гарантию наличия денег на снос домов в квартале и так далее.

Участие в конкурсе приняли два застройщика: «Наследие» и «Цефея». В октябре 2024 года победителем была объявлена «Цефея», которая предложила заключить контракт за 301 млн руб. По итогам рассмотрения заявок, конкурсная комиссия присудила ей 80 баллов, в то время как конкурент получил 73,55 балла.

По мнению истца, следует из материалов дела, «торги были проведены с существенными нарушениями, которые привели к неправильному определению победителя». Представитель «Наследия» в суде утверждал, что комиссия занизила компании оценку по критерию общего объема инвестиций. Как указано в итоговом протоколе проведения торгов, в заявке «Наследия» не были указаны границы, подлежащие комплексному освоению. Поэтому конкурсная комиссия по этому критерию поставила компании ноль баллов.

Представитель мэрии Уфы в суде заявил, что «довод истца о необоснованности занижения оценки конкурсной комиссии ничем не подтвержден», так как «представленные участником документы по условию №1 не соответствуют требованиям конкурсной документации».

Юрист «Цефеи» также просил в удовлетворении иска отказать. По его словам, компании по первому критерию по аналогичной причине присудили ноль баллов, хотя она заслуживала 20.

Арбитражный суд Башкирии, отказывая в удовлетворении иска, отметил, что заявка участника должна была содержать пояснительную записку с технико-экономическими показателями, очередностью освоение территории, схемой границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства и так далее. В документах, предоставленных «Наследием», указал суд «границы координат территории подлежащей комплексному развитию отражены не в полном объеме», а это «не позволило комиссии определить полное соответствие условиям конкурса». Суд также обратил внимание, что по спорному критерию «Цефея» получила ноль баллов, «что также свидетельствует о единообразном подходе комиссии в данном вопросе». Кроме того, отмечено в решении, оба участника получили одинаковое количество баллов по большинству критериев, кроме одного: цена договора КРТ. «Цефея» предложила выплатить за право заключения договора КРТ 301 млн руб., а «Наследие» — 107 млн руб.

По словам директора по развитию «Третьего треста» Вячеслава Якина, в компании пока не решили будут ли подавать апелляционную жалобу на решение суда.

«Законность и обоснованность решения суда вызывает сомнения, поскольку он поверхностно подошел к оценке спорного критерия, ограничившись формальной констатацией несоответствия документов «Наследия» конкурсным требованиям. Суд не оценил степень отклонений и их влияния на результаты торгов. Получение обоими участниками нулевой оценки по критерию фактически означает, что конкурс не выявил победителя, предложившего лучшие условия по обязательному параметру, что противоречит порядку проведения торгов. Помимо этого, суд недостаточно исследовал вопрос соблюдения методики при проведении оценки и не проверял объективность присуждения баллов. В совокупности указанные обстоятельства ставят под сомнение легитимность итогов конкурса и создают основания для апелляционного пересмотра дела, включая возможность перехода к рассмотрению по правилам первой инстанции»,— полагает управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов.

Булат Баширов