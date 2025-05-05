Мальков начали выпускать в водоемы рыбоводных хозяйств Нижегородской области

В Нижегородской области начался весенний сезон зарыбления водоемов. В регионе работают 28 рыбоводных предприятий, многие из них уже приступили к запуску мальков, сообщили минлесхозе региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Весенний этап зарыбления — ключевой для рыбоводческих хозяйств. Именно сейчас закладывается основа для осеннего лова, так как за это время выпущенные мальки успевают набрать товарную массу»,— отметил глава министерства Роман Воробьев.

Одним из первых зарыбление начало ООО «Сфера», специализирующееся на пастбищном рыбоводстве. К 5 мая предприятие выпустило уже более 162 тыс. штук карпа и осетра. Также к работе подключились прудовые рыбоводные хозяйства: семеновское ООО «Один» выпустило 2 тонны карпа, белого амура и толстолобика, выксунское ООО Рыбхоз «Полдеревский» — 30,9 тонны карпа. К осени из этих мальков планируется вырастить 100-120 тонн товарной рыбы.

Елена Ковалева