В Севастополе простились со старшим стрелком, погибшим в зоне проведения СВО

Жители Севастополя простились с погибшим в зоне проведения специальной военной операции старшим стрелком, гвардии рядовым Романом Кронштаповым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Роман Кронштапов родился и вырос в Свердловской области. Среднюю школу окончил в Верхотурье, после этого учился в колледжах в Новоуральске и Нижней Туре по специальности «Геологическая разведка полезных ископаемых». После он служил в одной из воинских частей инженерных войск.

По словам Михаила Развожаева, спустя некоторое время Романа Кронштапова осудили. Находясь в тюрьме, он заключил контракт с Министерством обороны РФ. Он прошел подготовку и был направлен в зону проведения специальной военной операции. Роман Кронштапов погиб на Новоселовском направлении.

Алина Зорина