В Набережных Челнах 14 человек предстанут перед судом по делу о мошенничестве с социальными контрактами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Челнах 14 человек осудят за мошенничество с социальными контрактами

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Челнах 14 человек осудят за мошенничество с социальными контрактами

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в 2021 году обвиняемые подали в Управление соцзащиты Татарстана ложные документы о намерении открыть собственный бизнес в рамках социальных контрактов. Это позволило им незаконно получить субсидии от 75 до 150 тыс. руб. Однако ни один из них не планировал заниматься предпринимательством, а деньги потратил на личные нужды.

Для сокрытия схемы фигуранты представили поддельные кассовые чеки о покупке оборудования. Фактически бизнес-деятельность не велась.

Все обвиняемые признали вину, раскаялись и полностью возместили ущерб, причиненный региональному бюджету. Двое фигурантов проходят по ч. 4 ст. 159 УК РФ, остальные 12 — по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Дело направлено в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов