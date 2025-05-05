Застройщика оштрафовали за несогласованную стройку МКД в Ярославле

В Ярославле ООО «Специализированный застройщик первый бетонный ЖБИ» было оштрафовано на 250 тыс. руб. за строительство многоквартирного дома в районе Бурмакинской без разрешения. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокуратура Фрунзенского района провела проверку и выяснила, что земельный участок под стройку МКД огорожен забором, на территории находятся рабочие. На участке расположен котлован глубиной более 2 метров.

«Вдоль котлована проходили кабельные высоковольтные линии электропередач из бронированного кабеля большого сечения, вскрытые в ходе земляных работ по отрывке котлована, что создавало угрозу сбоя электроснабжения расположенных рядом социальных объектов и многоквартирных домов»,— пояснили в надзорном ведомстве.

Поскольку застройщик не получал разрешения на строительство дома, не осуществлялся и строительный надзор. Ввиду этого прокуратура возбудила в отношении компании и руководителя административные дела. По результатам их рассмотрения организацию оштрафовали на 250 тыс. руб., а ее руководителя — на 20 тыс. руб. После этого застройщик получил разрешение на строительные работы.

Алла Чижова