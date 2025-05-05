Т2 выводит «Понедельники» на новый уровень: теперь подарками можно делиться с друзьями

Краснодар — T2, российский оператор мобильной связи, возобновляет акцию «Понедельники». В течение шести недель клиенты будут получать приятные подарки от T2 и партнеров каждый понедельник. В этом году компания добавила к акции новую возможность — теперь предложениями можно делиться с близкими, даже если они абоненты другого оператора.

Фото: пресс-служба Т2

Понедельник — день тяжелый, но только не для абонентов Т2. Вместо привычной рутины — возможность порадовать себя и своих близких. Т2 традиционно дарит абонентам приятные подарки в начале недели. В этом году оператор выводит «Понедельники» на новый уровень и внедряет механику шеринга. Клиент может использовать промокоды для себя или поделиться подарками с друзьями и близкими. При этом получатель не обязан быть абонентом T2 — оператор делает понедельники приятными для всех.

Каждый понедельник с 5 мая по 16 июня 2025 года на сайте и в мобильном приложении T2 пользователям доступен набор из предложений в самых популярных категориях: еда, кофе, такси и самокаты, онлайн-доставка, развлечения. Абонент может выбрать до трех предложений из еженедельной подборки и активировать их в течение понедельника. В числе партнеров проекта Яндекс Go, «Вкусно — и точка», Whoosh, Kassir.ru и другие компании. Акция будет действовать в 66 регионах России.

Т2 (ООО «Т2 Мобайл») — оператор мобильной связи работает в России с 2003 года. Компания оказывает услуги в 70 регионах страны и предлагает инфраструктуру для построения виртуальных операторов на базе «фабрики MVNO». По итогам 2024 года абонентская база оператора составила 48,9 млн клиентов (с учетом MVNO «Ростелекома»), а на сети Т2 работают более 25 виртуальных операторов.

В 2024 году T2 перезапустила успешную коммуникационную платформу «Другие правила», которая с 2017 года обеспечивала рост операционных и финансовых показателей компании. Обновленный слоган оператора — «Другие правила. Новый уровень». Они указывают на эволюционный скачок во всем, что делает Т2 — в техническом сервисе, продукте и обслуживании клиентов. Миссия T2 остается неизменной: бросать вызов, находить нешаблонные решения, предугадывать ожидания клиента, создавать понятный, стильный и честный продукт. Инновационные подходы позволяют оператору удерживать лояльность клиентов и завоевывать новых, что подтверждается ключевыми маркетинговыми показателями. T2 безоговорочно лидирует в отрасли по индексу NPS, VfM, релевантности услуг. Компания активно модернизирует техническую инфраструктуру и развивает сеть. В 2024 году Т2 построила рекордные 36 тыс. новых базовых станций и всего за три месяца запустила технологию VoLTE во всех регионах присутствия.

С информацией об организаторе акции, количестве призов, порядке и месте их получения можно ознакомиться на сайте https://krasnodar.t2.ru.

https://krasnodar.t2.ru