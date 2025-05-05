Экспорт АПК Липецкой области за четыре месяца 2025 года составил $200 млн

За первые четыре месяца 2025 года экспорт АПК Липецкой области составил около $200 млн, почти половина из которых приходится на масложировую отрасль. Об этом сообщили в облправительстве.

Основным экспортным товаром является подсолнечное масло, которое активно закупают Индия, Турция и Китай. В прошлом году экспорт подсолнечного масла составил 45% от общей выручки за продукцию АПК региона. При этом за рубеж было отправлено более 450 тыс. т масла, почти весь объем которого был приобретен этими тремя странами.

Кроме подсолнечного масла, липецкие сельхозпроизводители экспортируют рапсовое и соевое масла, а также жмыхи. В министерстве сельского хозяйства региона отметили, что площади под масличные культуры ежегодно увеличиваются, что способствует развитию перерабатывающей отрасли. Липецкая область занимает шестое место в России по производству растительных масел.

«Развитие и укрепление отрасли АПК — это очень перспективное и доходное направление, позволяющее укреплять внешние экономические связи. Липецкие аграрии постоянно внедряют передовые технологии, позволяющие наращивать производство и улучшать качество продукции»,— пояснил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Егор Якимов