В Ульяновске 9-11 мая откроют движение по Императорскому мосту

Движение автотранспорта по Императорскому мосту в Ульяновске будет открыто 9-11 мая. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Толкачев Фото: Константин Толкачев

В настоящее время на мосту продолжается ремонт швов. Движение перекрывается с 0:00 до 24:00 в выходные и с 23:00 до 5:00 в будние дни.

На выходных днях подрядчик вел подготовку к монтажу девятого деформационного шва и приступил к снятию третьего шва. Кроме того, на всех пяти обновленных участках обустроены водоотводные лотки.

Андрей Сазонов