В Самаре на 9 мая запланированы концерты Ларисы Долиной и группы «Чайф» и салют

Вечерняя программа празднования Дня Победы в Самаре будет включать выступления Ларисы Долиной и группы «Чайф», а также салют. Концерт стартует на площади имени Куйбышева в пятницу, 9 мая, в 17:00 (MSK+1). Об этом сообщил первый вице-губернатор Александр Фетисов на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 5 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лариса Долина

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Лариса Долина

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В этот же день в 22:00 гаубичная батарея даст 30 холостых залпов с барж в акватории Волги. Одновременно с этим на главной площади города запустят фейерверк.

Также 9 мая перед концертом и салютом с фейерверком в Самаре пройдет акция «Бессмертный полк». На ней ожидается около 20 тыс. человек.

Георгий Портнов