Гандболистки из Сочи выиграли серебро всероссийского турнира

Воспитанницы сочинской спортшколы №18 завоевали серебряные медали всероссийских соревнований по гандболу среди девушек до 13 лет в составе сборной Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сочинские гандболистки Виктория Нагабедян и Виктория Алексеева стали серебряными призерами всероссийских соревнований. Спортсменки, представляющие спортшколу №18, выступали за сборную команду Краснодарского края (Академия гандбола-1) на финальном этапе турнира в Тольятти.

В соревнованиях среди девушек до 13 лет приняли участие 12 команд. Подготовкой юных атлеток занимается тренер Кандаур Нибо.

«Поздравляю сочинских спортсменок с успешным выступлением на первенстве России. Такой результат — доказательство упорного труда и профессионализма наставников. Со своей стороны работаем над обеспечением качественного тренировочного процесса для наших спортсменов и развитием доступной спортивной инфраструктуры для всех горожан»,— отметил директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников.

Сейчас в Сочи гандболом занимается около 400 человек.

Мария Удовик