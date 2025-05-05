Названа средняя зарплата на крупных предприятиях Ярославля

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций Ярославля по итогам прошлого года составила 76,7 тыс. руб. Соответствующие данные отражены в информации о социально-экономическом положении города по итогам 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рост по сравнению с 2023 годом составил 17,8%. В этом же документе сообщается, что стоимость минимального набора продуктов питания в городе на конец декабря составила 6546 руб. в месяц на одного человека. Это выше показателей 2023 года на 23,4%.

Напомним, что средняя зарплата в Ярославской области по итогам 2024 года составила 64 566 руб.

Алла Чижова