«Каждая порода собак символизирует город, в котором есть магазин Hazzys»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о коллекции аксессуаров для собак и поло для их владельцев, приобретая которые можно поучаствовать в благотворительной акции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hazzys Фото: Hazzys

Не знаю, как вы, а я очень люблю домашних животных и собак в частности. И меня часто умиляют проекты модных люксовых домов для братьев наших меньших. О некоторых из них я уже рассказывала. Как об удачных, так и о тех, которые можно назвать довольно странными, вроде ошейников по $1 млн для маленьких собачек. Но проект, о котором я хочу рассказать сегодня, лично мне кажется совершенно очаровательным.

Южнокорейский бренд Hazzys представил инициативу Happy Puppy, приуроченную к юбилею компании и ко Дню щенка. Вот уже 25 лет английский пойнтер — символ Hazzys. А помощью бездомным собакам в рамках проекта Happy Puppy бренд занимается с 2023 года.

К юбилею Hazzys в России решили представить инициативу в партнерстве с фондом «Подарок судьбы». До 14 мая 10% от покупки и 100 руб. за каждый пост в социальных сетях с хэштегом #HappyPuppyRus будут перечислены на благотворительность в «Подарок судьбы». Кроме того, Hazzys передаст в фонд 500 кг корма для собак.

В линии Happy Puppy выпущены поло с вышитыми пятью породами собак. Каждая символизирует город, в котором есть магазин Hazzys. Бишон фризе — Париж, сибирский хаски — Москва, сапсари — Корея, золотой ретривер —Англия, чау-чау — Китай. А еще выпустили коллекцию для собак. В ней лонгсливы, поло, дутые жилеты, ошейник, поводок и сумки для самого необходимого.