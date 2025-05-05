На Дону за первые три месяца 2025 года оборот розничной торговли вырос на 5,7%

За первый квартал 2025 года в Ростовской области оборот розничной торговли составил 500 млрд руб., что на 5,7% больше показателей 2024 года. Информацию об этом опубликовал Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Из статистических данных следует, что за первые три месяца дончане потратили на продукты питания, напитки и табачные изделия 267,1 млрд руб. (53,4% от общего оборота). Затраты на непродовольственные товары составили 232,9 млрд руб. (46,6%).

Если сравнивать показатели 2025 и 2024 годов, то продажи продуктов питания увеличились на 12,8%, а продажи непродовольственных товаров, наоборот, уменьшились на 0,9%.

Мария Хоперская