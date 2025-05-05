Бывший мэр Пензы отправит детей отдыхать за 95 миллионов рублей

Министерство образования Пензенской области подвело итоги трех конкурсов на организацию отдыха детей в лагерях на Черном море. Три контракта общей стоимостью почти 95 млн руб. заключили с АО «Сельская здравница». Соответствующую информацию опубликовали в ЕИС «Госзакупки».

Все три договора подписали 28 апреля, цена каждого — максимальная. Первый — стоимостью 31,5 млн руб. — подразумевает организацию отдыха на море для 500 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Дорога туда и обратно, а также 21 день в лагере на берегу в поселке Кабардинка Геленджикского района Краснодарского края одного школьника обойдется бюджету в 63 тыс. руб. Срок исполнения — до 30 сентября.

По условиям второго контракта стоимостью 4,1 млн руб., «Сельская здравница» должна организовать аналогичный отдых для 70 детей участников СВО. Идентичный пакет услуг для каждого ребенка от семи до 17 лет в этом случае вышел дешевле — 58,5 тыс. руб.

Третий договор заключили на организацию трехнедельного отдыха для 2,3 тысячи детей в трудной жизненной ситуации. Школьников в возрасте от шести с половиной до 17-ти лет отправят в местные лагеря за 58,97 млн руб. Так, путевка каждого ребенка стоит 25,6 тыс. руб. Исполнить контракт предстоит до 3 октября.

По данным Rusprofile, существующим с 1994 года АО «Сельская здравница» с октября 2024-го руководит бывший председатель, а ныне депутат Пензенской городской думы, экс-мэр Пензы Владимир Мутовкин («Единая Россия»). Ранее директором был генерал-майор Александр Плющ, до 2015 года — награжденный памятным знаком «За заслуги в развитии горда Пензы» член ЕР Михаил Тактаев. Прошлый года компания закончила с выручкой 49 млн руб. (+18% год к году) и прибылью 46 млн руб. (+885%).

Среди самых частых заказчиков «Сельской здравницы»: министерства здравоохранения, образования, а также труда Пензенской области, комитет по физкультуре и спорту Пензы, администрация Октябрьского района Пензы. За историю существования госзакупок компания заключила 296 контрактов с государственными и муниципальными структурами.

Дарья Васенина