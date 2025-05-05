Выручка донского агрозавода «Корммаш» за 2024 год снизилась в 1,7 раз

Выручка донского производителя сельхозтехники «Корммаш» в прошлом году уменьшилась почти в два раза. Информация об этом указана в финансовой отчетности компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, за 2024 год компания заработала 348,1 млн руб. против 594,1 млн руб. в 2023 году. За аналогичный период убытки завода выросли на 10%, превысив 93,9 млн руб. Дебиторская задолженность уменьшилась с 71,8 млн до 40,8 млн руб., а долг перед кредиторами — с 123,6 млн руб. до 75,9 млн руб.

Из отчетности предприятия следует, что 100% выручки идет от машиностроения и производства оборудования для обработки почвы. Основная продукция компании — культиваторы, бороны и жатки,

Отметим, что в сегменте культиваторов и жаток завод входит по объемам продаж в топ-10 российских производителей. Вместе с тем, АО «Корммаш» наряду с предприятием «Миллеровосельмаш» входит в промышленную группу «Южные машиностроительные заводы», бенефициар которой Тимур Узденов.

Мария Хоперская